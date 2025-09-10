Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Un homme tenant un drapeau palestinien marche vers la mosquée Imam Muhammad bin Abdul Wahhab à Doha pour faire ses adieux au chef du Hamas Ismail Haniyeh après son assassinat à Téhéran lors d'une attaque imputée à Israël, le 2 août 2024. © KARIM JAAFAR / AFP
Etape franchie

Attaque israélienne au Qatar : six morts selon le Hamas, vives condamnations internationales

Israël a revendiqué mardi une frappe « ciblée » contre des dirigeants du Hamas à Doha, capitale du Qatar. L’opération, inédite sur le territoire de ce pays du Golfe jusqu’ici considéré comme médiateur central dans le conflit, a causé la mort de six personnes selon le mouvement palestinien. Parmi elles figurent le fils du négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya, ainsi qu’un membre des forces de sécurité qataries. L’attaque a immédiatement suscité une vague de réactions indignées dans la région et au-delà, Emmanuel Macron parlant d’une action « inacceptable ».

