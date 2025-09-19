Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 6 au 12 septembre

Internationalil y a 2 heures
Vue des pompiers et des secouristes rue des Rosiers après l'attaque du restaurant traiteur franco-juif Jo Goldenberg, le 9 août 1982 à Paris. Des hommes armés ont lancé une grenade dans le restaurant et ouvert le feu sur les clients avec des mitraillettes, tuant six clients et en blessant 22 autres. (Photo de Jacques DEMARTHON / AFP)
Vue des pompiers et des secouristes rue des Rosiers après l'attaque du restaurant traiteur franco-juif Jo Goldenberg, le 9 août 1982 à Paris. Des hommes armés ont lancé une grenade dans le restaurant et ouvert le feu sur les clients avec des mitraillettes, tuant six clients et en blessant 22 autres. (Photo de Jacques DEMARTHON / AFP) © AFP or licensors
Justice tardive

Arrestation en Cisjordanie d’un suspect de l’attentat de la rue des Rosiers : un tournant après 43 ans, dans un contexte propice

Quarante-trois ans après l’attentat antisémite de la rue des Rosiers à Paris, un nouvel épisode marque le dossier. Mercredi soir, l’Autorité palestinienne a annoncé l’arrestation en Cisjordanie de l’un des principaux suspects de l’attaque de 1982, ouvrant la voie à une possible extradition vers la France. Cette avancée intervient à un moment symbolique, à quelques jours de la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France à l’ONU, et relance l’espoir des familles de victimes de voir enfin la justice rendue.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Arrestation en Cisjordanie d’un suspect de l’attentat de la rue des Rosiers : un tournant après 43 ans, dans un contexte propice

Vu sur: Le Parisien

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Terrorisme