Justice tardive

Arrestation en Cisjordanie d’un suspect de l’attentat de la rue des Rosiers : un tournant après 43 ans, dans un contexte propice

Quarante-trois ans après l’attentat antisémite de la rue des Rosiers à Paris, un nouvel épisode marque le dossier. Mercredi soir, l’Autorité palestinienne a annoncé l’arrestation en Cisjordanie de l’un des principaux suspects de l’attaque de 1982, ouvrant la voie à une possible extradition vers la France. Cette avancée intervient à un moment symbolique, à quelques jours de la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France à l’ONU, et relance l’espoir des familles de victimes de voir enfin la justice rendue.