Charge diplomatique

L'ambassadeur américain et beau père de Donald Trump, Charles Kushner, critique violemment Emmanuel Macron et le gouvernement sur le regain d'antisémitisme en France

Paris dénonce des propos « inacceptables » après que l'ambassadeur ait exprimé « sa profonde inquiétude face à la flambée de l’antisémitisme en France », critiquant fortement l'initiative du président visant à reconnaître l'Etat de Palestine. Charles Kushner sera convoqué ce lundi, a annoncé le Quais d'Orsay.