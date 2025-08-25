Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
L'ambassadeur américain en France, Charles Kushner, par ailleurs beau père du président Donald Trump. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
France, Charles Kushner, par ailleurs beau père du président Donald Trump. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) © AFP or licensors
Charge diplomatique

L'ambassadeur américain et beau père de Donald Trump, Charles Kushner, critique violemment Emmanuel Macron et le gouvernement sur le regain d'antisémitisme en France

Paris dénonce des propos « inacceptables » après que l'ambassadeur ait exprimé « sa profonde inquiétude face à la flambée de l’antisémitisme en France », critiquant fortement l'initiative du président visant à reconnaître l'Etat de Palestine. Charles Kushner sera convoqué ce lundi, a annoncé le Quais d'Orsay.

