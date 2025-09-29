Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Justice29 septembre 2025
La ministre française de la Culture et du Patrimoine Rachida Dati quitte le premier Conseil des ministres du gouvernement Barnier, à Paris, le 23 septembre 2024. (Image d'illustration)
La ministre française de la Culture et du Patrimoine Rachida Dati quitte le premier Conseil des ministres du gouvernement Barnier, à Paris, le 23 septembre 2024. (Image d'illustration) © BERTRAND GUAY / AFP
Affaires judiciaires

Affaire Renault-Nissan : le procès de Rachida Dati pour corruption se tiendra en septembre 2026

La ministre de la Culture démissionnaire, soupçonnée de corruption et de trafic d’influence, a toujours clamé son innocence dans ce dossier judiciaire instruit depuis 2019.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

