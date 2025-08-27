Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Franceil y a 2 heures
Gisèle Pelicot à son arrivé au tribunal d'Avignon le 25 novembre 2024. (Photo d'illustration)
Gisèle Pelicot à son arrivé au tribunal d'Avignon le 25 novembre 2024. (Photo d'illustration) © Christophe SIMON / AFP
L’indicible

Affaire Pelicot : derrière le procès historique, une tragédie intime sans réconciliation

Devenue malgré elle une figure de courage après avoir survécu à dix ans de viols organisés par son mari, Gisèle Pelicot a vu son combat marquer un tournant judiciaire. Pourtant, au sein de sa propre famille, les blessures demeurent béantes : sa fille Caroline affirme avoir elle aussi été victime, sans que la justice ne le reconnaisse, et la rupture entre mère et fille s’est muée en fracture définitive.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Affaire Pelicot : derrière le procès historique, une tragédie intime sans réconciliation

Vu sur: 7 sur 7

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés