Franceil y a 2 heures
L’indicible
Affaire Pelicot : derrière le procès historique, une tragédie intime sans réconciliation
Devenue malgré elle une figure de courage après avoir survécu à dix ans de viols organisés par son mari, Gisèle Pelicot a vu son combat marquer un tournant judiciaire. Pourtant, au sein de sa propre famille, les blessures demeurent béantes : sa fille Caroline affirme avoir elle aussi été victime, sans que la justice ne le reconnaisse, et la rupture entre mère et fille s’est muée en fracture définitive.
