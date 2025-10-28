Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Terrorismeil y a 15 minutes
Djihadistes adolescents (image d'illustration)
Djihadistes adolescents (image d'illustration) © Reuters
Djihadisme genZ

Les ados terroristes made in France : plongée dans une mouvance hyperconnectée et ultra-violente

Ils n’ont parfois pas plus de 13 ans et rêvent déjà de commettre l’irréparable. Attaquer des églises, tuer des fans du rappeur Jul, faire exploser des bâtiments publics… Une nouvelle génération d’aspirants djihadistes émerge en France. Plus jeune, plus vulnérable et souvent déconnectée de toute véritable idéologie religieuse, cette mouvance inquiète les services de renseignement. Une note confidentielle de la DGSI, datée de septembre 2025, dresse un tableau glaçant de ce phénomène.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

