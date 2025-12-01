POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut

© PABLO PORCIUNCULA / AFP

LE POINT ACTU

1 décembre 2025

Plus de 600 experts du Giec attendus en France; les industriels européens de l’armement se frottent les mains; ce qui change au 1er décembre; Trump optimiste sur un accord de paix en Ukraine… : les faits marquants du jour

Voici les titres de l’actualité qu’il ne fallait pas rater ce matin.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

GIEC , ONU , industrie de l'armement , Donald Trump , accord de paix , guerre en ukraine , Russie , Sri Lanka

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
2Malédiction des enfants gâtés : quand l’Occident oublie les rudes défis surmontés sur le chemin de la prospérité
3Entreprises ou immobilier : l'héritage des baby-boomers a déjà commencé à être transmis... dans une large impréparation
4Benoît Perrin (Contribuables Associés) : "Les Français entre ras-le-bol fiscal et déni de déficits"
5Retraites : l’usure biomédicale, cette piste pour sortir du casse-tête de la pénibilité
6(Feindre de) Croire à un génocide à Gaza est devenu un signe de ralliement pour la gauche comme l’élection volée de 2020 l’était pour la droite trumpiste
7Plus de malades car… mieux soignés : le grand paradoxe de la médecine contemporaine