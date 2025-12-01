La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut
© PABLO PORCIUNCULA / AFP
LE POINT ACTU
1 décembre 2025
Plus de 600 experts du Giec attendus en France; les industriels européens de l’armement se frottent les mains; ce qui change au 1er décembre; Trump optimiste sur un accord de paix en Ukraine… : les faits marquants du jour
Voici les titres de l’actualité qu’il ne fallait pas rater ce matin.
1 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESGIEC , ONU , industrie de l'armement , Donald Trump , accord de paix , guerre en ukraine , Russie , Sri Lanka
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.