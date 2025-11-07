POLITIQUE
Le président français Emmanuel Macron et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva saluent la foule après une rencontre bilatérale dans le cadre de la COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat, à Belém, dans l'État du Pará, au Brésil, le 6 novembre 2025. (Photo : Pablo Porciuncula / AFP)

LE POINT ACTU

7 novembre 2025

La COP30 se prépare dans la morosité, Bruno Retailleau veut bien les électeurs du RN mais pas d'une alliance, un investisseur célèbre parie contre l'IA, les députés touchent à la CSG et Elon Musk touche le jackpot

Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

Emmanuel Cahour