Le Louvre. (Image d'illustration)

Le Louvre. (Image d'illustration)

© AFP or licensors

LE POINT ACTU

31 octobre 2025

Des avancées dans l'enquête du Louvre, plusieurs policiers accusés de viols à Bobigny, un texte du RN adopté à l'assemblée : une première, Donald Trump veut ses essais nucléaires et l'ouragan Melissa dévaste les Caraïbes

Des avancées dans l'enquête du Louvre, plusieurs policiers accusés de viols à Bobigny, un texte du RN adopté à l'assemblée : une première, Donald Trump veut ses essais nucléaires et l'ouragan Melissa dévaste les Caraïbes : retour sur cinq affaires explosives qui secouent à la fois la France et le monde.

3 min de lecture

Emmanuel Cahour

