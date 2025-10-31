LE POINT ACTU

31 octobre 2025

Des avancées dans l'enquête du Louvre, plusieurs policiers accusés de viols à Bobigny, un texte du RN adopté à l'assemblée : une première, Donald Trump veut ses essais nucléaires et l'ouragan Melissa dévaste les Caraïbes

