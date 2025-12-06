INSTITUTIONS SOUS TENSION

6 décembre 2025

Charles Alloncle : “Plus j’avance dans mon mandat de député, plus je découvre à quel point l’Etat profond gouverne la France”

L’audition mouvementée de la Cour des comptes, où un magistrat sous serment a refusé de répondre clairement au Parlement, relance la question d’institutions qui échappent à la responsabilité démocratique. Cette opacité révèle un système qui protège ses intérêts avant ceux des citoyens.