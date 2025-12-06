DRONES ET GUERRE PSYCHOLOGIQUE

6 décembre 2025

Vol au-dessus de l’île Longue : la défense anti-drône est un tel talon d’Achille que l’Europe ne sait même pas identifier ceux qui les pilotent

Le survol de l’Île Longue par cinq drones marque un nouvel épisode d’une guerre psychologique qui s’étend désormais jusqu’à l’extrême ouest de l’Europe. Faute d’identification claire des auteurs, le brouillard stratégique s’épaissit et la vulnérabilité européenne apparaît au grand jour.