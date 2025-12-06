Un drone. (Image d'illustration)
DRONES ET GUERRE PSYCHOLOGIQUE
6 décembre 2025
Vol au-dessus de l’île Longue : la défense anti-drône est un tel talon d’Achille que l’Europe ne sait même pas identifier ceux qui les pilotent
Le survol de l’Île Longue par cinq drones marque un nouvel épisode d’une guerre psychologique qui s’étend désormais jusqu’à l’extrême ouest de l’Europe. Faute d’identification claire des auteurs, le brouillard stratégique s’épaissit et la vulnérabilité européenne apparaît au grand jour.
A PROPOS DES AUTEURS
Arthur Kenigsberg est Président fondateur d'Euro Créative, Think tank français spécialisé sur l'Europe centrale/orientale et les Balkans.
