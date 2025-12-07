POLITIQUE
Immeubles. (Image d'illustration)

Immeubles. (Image d'illustration)

© Reuters

S.O.S

7 décembre 2025

Pénurie de logements à Paris : quand l’adjoint communiste au logement d’Anne Hidalgo se félicite d’aggraver la fiscalité qui a mené au crash

Face à un déficit structurel de logements, l’État mise de plus en plus sur la sur-fiscalisation des biens inoccupés. Mais cette stratégie, loin de résoudre la pénurie, risque surtout d’alimenter la défiance, de décourager les bailleurs et de fragiliser l’investissement locatif privé.

Michel Mouillart
Michel Mouillart Go to Michel Mouillart page

5 min de lecture

0:00min
MOTS-CLES

Immobilier , fiscalisation , logements , Pénurie , Paris , propriété privée , crise du logement

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Mouillart image
Michel Mouillart

Michel Mouillart est professeur d'économie à l'Université Paris X, spécialiste de l'immobilier et du logement.

Il est le co-auteur de La modernité des HLM : Quatre-vingt-dix ans de construction et d'innovations (La Découverte, 2003).

