Etats-Unis. (Image d'illustration)

EUROPE FACE AU VERTIGE CIVILISATIONNEL

6 décembre 2025

Euro-schizos ? Cet effacement civilisationnel dont les élites européennes ne veulent pas entendre parler au nom de leur supériorité morale… civilisationnelle

La nouvelle stratégie de sécurité américaine alerte sur une menace civilisationnelle pesant sur l’Europe, entre pressions migratoires, perte d’héritage culturel et déni des élites. Analyse d'un continent divisé entre lucidité populaire et aveuglement institutionnel.

A PROPOS DES AUTEURS
Chantal Delsol, philosophe, membre de l'Institut, poursuit une oeuvre majeure à la croisée de la métaphysique et du politique. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages aux éditions du Cerf dont "Le Nouvel âge des pères" (2015), "Les pierres d'angles" (2014) et "L'âge de renoncement" (2011).

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

