Laïcité : Emmanuel Macron défend la loi de 1905, Meurtre dans le Gard : huit interpellations par le Raid, A69 : le rapporteur public favorable à la poursuite des travaux, RN : une proposition de loi pour rouvrir des maisons closes, Miss France 2026 : destitution de Miss Provence et Miss Aquitaine

Emmanuel Macron avec Sébastien Lecornu. (Image d'illustration)
© CHRISTOPHE SIMON / AFP
LE POINT ACTU
9 décembre 2025
Le budget pourrait être rejeté car Les Républicains et Horizons refusent de soutenir un budget qui, à leurs yeux, fait trop de concessions à la gauche. Le vote s’annonce extrêmement serré ce mardi.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
