Des députés participent à une séance de discussion sur le budget de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, à l’Assemblée nationale, chambre basse du Parlement français, à Paris, le 5 novembre 2025.
6 novembre 2025
Attaque à Oléron, colère des retraités, hausse de la CSG, ouverture de la COP30 et typhon meurtrier aux Philippines : les 5 faits marquants du jour
Violence à Oléron, grogne sociale, fiscalité en tension et urgence climatique : la journée du 6 novembre s’annonce dense, entre faits divers tragiques, bras de fer budgétaires et COP30 sous haute tension.
3 min de lecture
MOTS-CLESAssemblée Nationale , Budget 2026 , CSG , île d'Oléron , COP 30 , typhon , Philippines , retraités
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
