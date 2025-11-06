POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des députés participent à une séance de discussion sur le budget de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, à l’Assemblée nationale, chambre basse du Parlement français, à Paris, le 5 novembre 2025.

Des députés participent à une séance de discussion sur le budget de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, à l’Assemblée nationale, chambre basse du Parlement français, à Paris, le 5 novembre 2025.

© AFP or licensors

LE POINT ACTU

6 novembre 2025

Attaque à Oléron, colère des retraités, hausse de la CSG, ouverture de la COP30 et typhon meurtrier aux Philippines : les 5 faits marquants du jour

Violence à Oléron, grogne sociale, fiscalité en tension et urgence climatique : la journée du 6 novembre s’annonce dense, entre faits divers tragiques, bras de fer budgétaires et COP30 sous haute tension.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Assemblée Nationale , Budget 2026 , CSG , île d'Oléron , COP 30 , typhon , Philippines , retraités

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Montebourg lâche le morceau : « Les 75 % de Hollande sur les hauts revenus en 2012 ? Une manœuvre cynique destinée à être censurée ! »
2Warren Buffett tire sa révérence, ignore la folie de l’IA et laisse 381 milliards de dollars de cash à investir
3Les affirmations faisant état d’une famine à Gaza sont de plus en plus contestées, les chiffres de mortalité étant bien inférieurs aux prévisions
4L’économie française résiste mieux que prévu… à moins que ce soit nos voisins qui se dégradent
5Crise du sens, de la rémunération ou les deux ? Radioscopie de ce qui ne tourne pas rond dans le monde du travail en France
6Gérontophilie fiscale : François Baroin, bouclier des boomers
7Et l’hypothèse d’un lien direct entre natalité et prix de l’immobilier vient encore d’être renforcée par ces éléments empiriques