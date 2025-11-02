LE POINT ACTU

2 novembre 2025

Les témoins racontent la violence inouïe de l’attaque au couteau au Royaume-Uni, deux des suspects du cambriolage au Louvre ont déjà été condamnés pour un précédent braquage réalisé ensemble, des policiers de Bobigny mis en examen pour viols, Donald Trump menace d’intervenir militairement pour défendre les chrétiens au Nigeria, refus d’obtempérer : un étudiant de 19 ans est mort après avoir été percuté par un chauffard : les 5 titres de l’actu

La police britannique cherche à identifier dimanche les motifs de l’attaque à l’arme blanche qui a fait 10 blessés dont neuf graves dans un train en direction de Londres. En France, dans le cadre des négociations sur le budget, Sébastien Lecornu se dit conscient que les discussions avec les oppositions sur le budget peuvent "dérailler" à tout moment mais dit croire en sa méthode.