Le candidat à la mairie de New York, Zohran Mamdani (à droite), aux côtés de sa femme Rama Duwaji (à gauche) au Brooklyn Paramount Theater à Brooklyn, New York, le 4 novembre 2025.

© ANGELA WEISS / AFP

LE POINT ACTU

5 novembre 2025

Zohran Mamdani élu maire de New York, les deux otages français Cécile Kohler et Jacques Paris libérés, la Chine suspend les surtaxes de 24% sur les produits américains

Mais aussi : le trafic aérien interrompu en Belgique après la détection de drones, le PSG battu par le Bayern.

Kimberley Bort

Etats-Unis , Zohran Mamdani , new-york , Chine , surtaxes , Otages français , PSG , Ligue des Champions

Média
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.