LE POINT ACTU

28 novembre 2025

Un des détenus évadés de Dijon retrouvé ce matin ; ChatGPT investit la vente en ligne ; Keir Starmer veut plus de la France sur l'immigration ; Jean-Luc Mélenchon convoqué en commission sur l'islamisme ; Et la taxe foncière va bien monter en 2026

Mais aussi : Après une attaque armée à Washington, Trump suspend toute immigration "du tiers monde" ; Un incendie massif à Hong-Kong ; Un ex-conseiller de Trump consultant de Poutine ; Arcelor-Mittal nationalisé par l'assemblée ; Et une élue de Guérande assassinée chez elle.