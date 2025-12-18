©
Le navire Fantastic qui appartient à la compagnie italienne GNV et peut embarquer un peu plus de 2 000 passagers pour des croisières en Méditerranée est au coeur d'une affaire d'espionnage.
GUERRE HYBRIDE
18 décembre 2025
Ces opérations d’espionnage qui se multiplient en France
Deux membres d’équipage d’un ferry reliant la France à l’Afrique du Nord ont été interpellés à Sète, soupçonnés d’avoir installé un dispositif espion permettant une prise de contrôle à distance des systèmes du navire. Derrière cette affaire aux lourds enjeux sécuritaires se dessinent les contours d’une menace plus large : celle des opérations hybrides visant les infrastructures critiques françaises. Espionnage, cyberattaques, ingérences étrangères… à qui profite ce type d’opération ?
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Florent Parmentier est enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié La Moldavie à la croisée des mondes (avec Josette Durrieu) ainsi que Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective.
