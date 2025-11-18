LE POINT ACTU

18 novembre 2025

Le plan de l'ONU met d'accord Israël et l'Autorité Palestinienne, Lecornu lâché par le centre et la droite sur le budget, Moscou s'insurge de la déclaration d'intention ukrainienne de Paris, le Louvre rassure, et la Cour des comptes énerve les patrons

Mais aussi : Le conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution américain sur Gaza, Emmanuel Macron se veut proactif contre le narcotrafic, la carte vitale numérique se généralise, la chambre des représentants US va dévoiler les fichiers Epstein, et les tensions augmentent entre le Japon et la Chine.