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Mark Zuckerberg, PDG de Meta, à Washington, pour témoigner devant la commission judiciaire du Sénat américain.
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12 août 2026

Avenir de l'intelligence artificielle : quand les IA notent les prédictions de Mark Zuckerberg

Dans un essai très dense publié cette semaine, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), affirme que le véritable danger de l'intelligence artificielle n'est pas la technologie elle-même, mais sa concentration entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Face à cette menace, il se pose en défenseur d'une IA « pour tout le monde » : accessible, personnelle et ouverte. Un discours très séduisant qui mérite toutefois d'être passé au crible. Voici ce que pensent 5 IA qu'Atlantico a questionnées. Et leur avis est assez tranché.

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Mark Zuckerberg , Intelligence Artificielle , société , Meta , entreprises , Facebook , innovation , Meta IA , superintelligence personnelle , essai Zuckerberg IA , Llama open source , IA et emploi , régulation IA , OpenAI , Anthropic , chatGPT , Claude , Gemini , perplexity , mistral , data centers IA , concentration du pouvoir IA

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Christophe Garach

Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.

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