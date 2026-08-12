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Avenir de l'intelligence artificielle : quand les IA notent les prédictions de Mark Zuckerberg

Dans un essai très dense publié cette semaine, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), affirme que le véritable danger de l'intelligence artificielle n'est pas la technologie elle-même, mais sa concentration entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Face à cette menace, il se pose en défenseur d'une IA « pour tout le monde » : accessible, personnelle et ouverte. Un discours très séduisant qui mérite toutefois d'être passé au crible. Voici ce que pensent 5 IA qu'Atlantico a questionnées. Et leur avis est assez tranché.