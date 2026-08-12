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12 août 2026
Avenir de l'intelligence artificielle : quand les IA notent les prédictions de Mark Zuckerberg
Dans un essai très dense publié cette semaine, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), affirme que le véritable danger de l'intelligence artificielle n'est pas la technologie elle-même, mais sa concentration entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Face à cette menace, il se pose en défenseur d'une IA « pour tout le monde » : accessible, personnelle et ouverte. Un discours très séduisant qui mérite toutefois d'être passé au crible. Voici ce que pensent 5 IA qu'Atlantico a questionnées. Et leur avis est assez tranché.
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MOTS-CLESMark Zuckerberg , Intelligence Artificielle , société , Meta , entreprises , Facebook , innovation , Meta IA , superintelligence personnelle , essai Zuckerberg IA , Llama open source , IA et emploi , régulation IA , OpenAI , Anthropic , chatGPT , Claude , Gemini , perplexity , mistral , data centers IA , concentration du pouvoir IA
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.
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