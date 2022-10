Zone de faible émission : il était temps de chasser les manants de nos villes

Des agents de la ville de Lyon installent un dispositif de limitation de la circulation à 30 km/h.

C’est un sigle obscur mais il commence à être connu : ZFE, ce qui signifie Zone de faibles émissions. Vous n’en aviez jamais entendu parler ? C’est dommage parce que c’est une belle trouvaille, et qu’elle va bientôt vous coûter cher.

Désormais, en effet, ceux qui n’ont pas les moyens de se payer une voiture neuve, si possible un modèle électrique à 50.000 euros, ne pourront plus venir en ville. Ou alors ils devront venir à pied. Remarquez, ça leur fera du bien.

Les deux lois qui ont créé ce beau dispositif ont été adoptées sous François Hollande et sous Emmanuel Macron. Un beau travail d’équipe donc. On a procédé par étapes. La première loi en 2015 a mis en place l’étiquetage des véhicules (les fameux Crit’Air), la seconde en 2021 les a rendus obligatoires avant le 31 décembre 2024. Grâce à cela, les citadins vont enfin pouvoir retrouver leur quiétude et leur joie de vivre. Leurs enfants pourront gambader allégrement dans les rues, et la circulation des livreurs sera facilitée, ce qui leur permettra d’aller plus vite et d’éviter les pizzas tièdes, expérience fort détestable.

Eh oui, il faut se faire une raison : la pollution, c’est comme les zones industrielles, les stations d’épuration ou les camps de gitans : c’est pour les pauvres.

A ceux qui auront le toupet de se plaindre au nom des droits individus et de la liberté de circulation, on répondra très simplement qu’il vous a déjà été octroyé plein de libertés, par exemple la liberté de changer de nom, et bientôt la liberté de changer de sexe. N’est-ce pas plus rigolo ?

Au fait, vous n’avez peut-être pas fait attention, mais ces deux lois sur les ZFE ont été adoptées en plein mois d’août, au moment où tout le monde était en vacances.

Cette discrétion est fort regrettable. On ne devrait pas avoir honte de ces belles innovations. Après tout, on aurait pu avoir des barbelés et des miradors autour des villes. On doit aussi regretter que les ZFE n’aient pas bénéficié d’une meilleure promotion, par exemple en ajoutant quelque part le terme « inclusif », tellement à la mode. Ça ne coûte rien et ça fait toujours du bien.

Pour calmer les derniers récalcitrants, il se murmure que certaines villes prévoient d’octroyer des autorisations qui permettront aux pauvres d’aller en ville quelquefois par an avec leur vieille poubelle. D’autres parlent de les autoriser à venir tard le soir, comme ça ils pourront aller au théâtre ou à l’opéra. Sympa non ?