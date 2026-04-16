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Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre de la Transition écologique, déplore l’adoption par l'Assemblée nationale de la loi de "simplification" actant la suppression des ZFE.
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DEMAGOGIE CHIC

16 avril 2026

ZFE ou Zan, ces étendards auxquels le cercle de la raison refuse de renoncer au mépris de tous les démentis scientifiques et politiques

Après deux ans de parcours législatif, la loi de simplification de la vie économique a été entérinée par le Parlement, mercredi 15 avril, actant la suppression des zones à faibles émissions (ZFE). Le texte fait aussi la peau au zéro artificialisation nette (ZAN), dispositif contre la bétonnisation des sols.

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MOTS-CLES

ZFE , ZAN , cercle de la raison , Agnès Pannier-Runacher , loi de simplification de la vie économique , élite politique , écologie punitive

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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François de Rugy

François de Rugy est député de Loire-Atlantique, président du Parti Ecologiste et vice-président de l'Assemblée nationale.

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Vincent Bénard
Ingénieur et économiste, Vincent Bénard analyse depuis plus de 15 ans l’impact économique et sociétal des décisions publiques, pour le compte de plusieurs think tanks et partis politiques promouvant les libertés économiques et individuelles.
 
Il est l'auteur de deux ouvrages “Logement, Crise Publique” (2007) et “Foreclosure Gate, les gangs de Wall Street” (2011).