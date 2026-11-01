SOCIETE

Y a-t-il de plus en plus de narcissiques ou est-ce un effet d’algorithme ?

Les réseaux sociaux transforment-ils leurs utilisateurs en personnes narcissiques ou ces comportements deviennent-ils plus visibles ? Selon des psychologues, les algorithmes pourraient amplifier certains traits narcissiques en enfermant les utilisateurs dans une boucle de validation permanente.