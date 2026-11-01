SOCIETE
1 novembre 2026
Y a-t-il de plus en plus de narcissiques ou est-ce un effet d’algorithme ?
Les réseaux sociaux transforment-ils leurs utilisateurs en personnes narcissiques ou ces comportements deviennent-ils plus visibles ? Selon des psychologues, les algorithmes pourraient amplifier certains traits narcissiques en enfermant les utilisateurs dans une boucle de validation permanente.
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Maria Ioannou est professeure de psychologie à l'Université de Huddersfield, codirectrice du Cyberpsychology Research Network et directrice du master en psychologie d’investigation (MSc Investigative Psychology).
Calli Tzani est maître de conférences en psychologie au sein de l'Université de Huddersfield, codirectrice du Cyberpsychology Research Network et rédactrice en chef de la revue ADM Forensic.
Maria Ioannou est professeure de psychologie à l'Université de Huddersfield, codirectrice du Cyberpsychology Research Network et directrice du master en psychologie d’investigation (MSc Investigative Psychology).
Calli Tzani est maître de conférences en psychologie au sein de l'Université de Huddersfield, codirectrice du Cyberpsychology Research Network et rédactrice en chef de la revue ADM Forensic.