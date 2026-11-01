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Une femme allongée sur le sol tenant un miroir brisé.
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SOCIETE

1 novembre 2026

Y a-t-il de plus en plus de narcissiques ou est-ce un effet d’algorithme ?

Les réseaux sociaux transforment-ils leurs utilisateurs en personnes narcissiques ou ces comportements deviennent-ils plus visibles ? Selon des psychologues, les algorithmes pourraient amplifier certains traits narcissiques en enfermant les utilisateurs dans une boucle de validation permanente.

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MOTS-CLES

société , psychologie , réseaux sociaux , algorithme , narcissisme , personnalité narcissique , personnes narcissiques , relations , signes , amplification algorithmique des traits , TikTok

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Maria Ioannou

Maria Ioannou est professeure de psychologie à l'Université de Huddersfield, codirectrice du Cyberpsychology Research Network et directrice du master en psychologie d’investigation (MSc Investigative Psychology).

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Calli Tzani

Calli Tzani est maître de conférences en psychologie au sein de l'Université de Huddersfield, codirectrice du Cyberpsychology Research Network et rédactrice en chef de la revue ADM Forensic.

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