X droitise-t-il ses utilisateurs ? Un dossier d’accusation aux nombreuses failles

Itxu Díaz est un journaliste, satiriste politique et auteur espagnol. Il a écrit 10 livres sur des sujets aussi divers que la politique, la musique et les appareils intelligents. Il est collaborateur de The American Spectator , The Daily Beast , The Daily Caller , National Review , First Things , American Conservator , The Federalist et Diario Las Américas aux États-Unis, ainsi que chroniqueur dans plusieurs magazines et journaux espagnols. Il a également été conseiller auprès du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports d'Espagne.