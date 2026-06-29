CRISE DE L'INNOVATION
29 juin 2026
Vous avez aimé la guerre des tarifs douaniers ? Vous allez adorer celle des médicaments…
Depuis le décret « nation la plus favorisée » signé par Trump, les laboratoires refusent de voir le prix français servir de référence mondiale. Pfizer menace de quitter le marché. Mais cette crise n'est pas qu'américaine : elle révèle surtout l'incapacité chronique de la France à financer l'innovation thérapeutique de demain.
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Frédéric Bizard est professeur d’économie à l’ESCP, président de l’Institut de Santé et auteur de « L’Autonomie solidaire en santé, la seule réforme possible ! », publié aux éditions Michalon.
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Frédéric Bizard est professeur d’économie à l’ESCP, président de l’Institut de Santé et auteur de « L’Autonomie solidaire en santé, la seule réforme possible ! », publié aux éditions Michalon.