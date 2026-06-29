CRISE DE L'INNOVATION

Vous avez aimé la guerre des tarifs douaniers ? Vous allez adorer celle des médicaments…

Depuis le décret « nation la plus favorisée » signé par Trump, les laboratoires refusent de voir le prix français servir de référence mondiale. Pfizer menace de quitter le marché. Mais cette crise n'est pas qu'américaine : elle révèle surtout l'incapacité chronique de la France à financer l'innovation thérapeutique de demain.