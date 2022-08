Voulez-vous faire connaissance avec l’imam Hassan Iquioussen ?

Les tribunaux administratifs ont annulé la décision du ministre de l’Intérieur d'expulser l'imam Hassan Iquioussen.

Gérald Darmanin a décidé d’expulser ce prédicateur « qui tient depuis des années un discours haineux à l’encontre des valeurs de la France ». Cet imam combatif a fait appel aux tribunaux administratifs qui ont annulé la décision du ministre de l’Intérieur. Avec cet attendu pour le moins surprenant : « l’expulsion de l’imam porterait atteinte à son bien-être familial ».



Les tribunaux administratifs aiment manifestement la famille. Cet imam persécuté a de nombreux soutiens. Des dizaines de mosquées se mobilisent en sa faveur. Une pétition contre Darmanin a recueilli des milliers de signatures. Et du côté de la Nupes, on proteste également contre la décision du ministre de l’Intérieur.



L’intelligence de l’imam Hassan Iquioussen n’a d’égale que sa piété. Il pratique avec dextérité la taqîya. Un procédé qui consiste à dire une fois blanc puis une fois noir. Et vice et versa. Ainsi, il qualifie les Juifs « d’avares et d’usuriers au top de la félonie ». Mais en même temps, il proclame « qu’il ne faut pas viser les Juifs parce qu’ils sont Juifs ». Le Coran, précise-t-il, leur accorde protection.



Ce qu’il déteste lui, ce sont les « sionistes ». Les « sionistes » qui veulent, selon lui, « exterminer les Palestiniens ». D’ailleurs il fait remarquer en s’appuyant sur des sources dont il a seul le secret que les « sionistes » ont « pactisé avec Hitler pour faire venir en Palestine les Juifs d’Europe ».



L’imam n’a pas précisé si ce sont de savants sionistes qui ont inventé le Zyklon B et les chambres à gaz. Il met en garde les fidèles contre la fréquentation des femmes qui ne sont pas les leurs : « ne vous trouvez jamais seul avec une d’entre elles ». Et ça, c’est très banal : on sait depuis Eve que toutes les femmes sont des salopes qui poussent les hommes au péché…



L’imam se dit ému par l’oppression dont seraient victimes les Musulmans en France : « coupons-leur la tête avant qu’ils ne coupent la nôtre », lance-t-il. Ne vous scandalisez pas : il s’agit juste d’un appel, légitime, à l’auto-défense. Contrairement à Darmanin, nous souhaitons que Hassan Iquioussen reste en France. Il a beaucoup à nous apprendre… !

Ps : On vient d 'apprendre que l'imam Hassan Iquioussen était fiché S depuis 18 mois. On vous l'a dit : c'est un homme de paix.

