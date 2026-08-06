HABITAT

Votre chambre pourrait être la pièce la plus malsaine de votre domicile

Votre chambre est peut-être la pièce la moins saine de votre logement sans que vous vous en rendiez compte. Des études montrent que, dans de nombreux logements bien isolés, le CO₂ et l'humidité s'accumulent pendant la nuit, avec des conséquences possibles sur le sommeil, les performances cognitives et le développement des moisissures.