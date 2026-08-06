HABITAT
6 août 2026
Votre chambre pourrait être la pièce la plus malsaine de votre domicile
Votre chambre est peut-être la pièce la moins saine de votre logement sans que vous vous en rendiez compte. Des études montrent que, dans de nombreux logements bien isolés, le CO₂ et l'humidité s'accumulent pendant la nuit, avec des conséquences possibles sur le sommeil, les performances cognitives et le développement des moisissures.
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MOTS-CLESsommeil , Santé , qualité de vie , humidité
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Doctorant en énergie, University of Galway ; Atlantic Technological University.
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A PROPOS DES AUTEURS
Doctorant en énergie, University of Galway ; Atlantic Technological University.