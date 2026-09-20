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Des piétons passent devant des affiches de campagne du président français et candidat du parti La République en Marche (LREM), Emmanuel Macron, et de la candidate du Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, à Eguisheim, dans l'est de la France, le 21 avril 2022, à la veille du second tour de l'élection présidentielle.
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OPINION DES CITOYENS

20 septembre 2026

Téléphone, Internet, marchés prédictifs ou échantillons reproduits à l’IA : quelle est la méthode de sondages la plus susceptible d’y voir clair sur les élections présidentielles à venir ?

Téléphone, panels en ligne, marchés prédictifs ou échantillons synthétiques générés par IA : à quelques mois d'une présidentielle 2027 à l'offre politique déjà éclatée, la question de savoir qui sera capable d'y voir clair dans les intentions de vote des Français n'a jamais été aussi ouverte. Alors que Nate Cohn, responsable des sondages au New York Times, défend encore le bon vieux téléphone dans les colonnes de son journal, Atlantico a interrogé deux profils que tout oppose sur ce terrain : Laure Salvaing, directrice générale des études de Verian (ex-Kantar Public), tenante d'un sondage classique en perpétuelle amélioration méthodologique, et Émile Servan-Schreiber, fondateur d'Hypermind et pionnier français des marchés prédictifs, convaincu que l'avenir de la prévision électorale se joue ailleurs que dans l'échantillon représentatif.

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MOTS-CLES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Laure Salvaing

Laure Salvaing est Directrice générale de Verian.

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Emile Servan-Schreiber

Emile Servan-Schreiber est un spécialiste mondialement reconnu des marché prédictifs : l'intelligence collective au service de la prévision. Avant la création de Lumenogic il a fondé et dirigé NewsFutures pendant 10 ans (2000-2010). Sous son leadership, NewsFutures puis Lumenogic ont développé nombre d'applications innovantes des marchés prédictifs pour une clientèle mondiale de grandes entreprises, médias et gouvernements.