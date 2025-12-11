Voilà pourquoi les reels et autres vidéos courtes sont néfastes pour les jeunes cerveaux

Le Dr Easton est une psychologue sociale de renommée nationale et internationale, rattachée à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Sheffield (Royaume-Uni), où elle dirige le master en psychologie et éducation. Ses recherches portent sur les liens entre innovation numérique et inégalités de santé. Elle examine de manière critique comment les technologies – applications, jeux, intelligence artificielle, Internet des objets, outils de traitement du langage et de la parole – peuvent favoriser la santé mentale et physique, et surtout, quand elles peuvent engendrer des effets néfastes involontaires.