Les vidéos courtes (généralement entre 15 et 90 secondes) sont conçues pour exploiter le besoin de nouveauté du cerveau.

11 décembre 2025

Voilà pourquoi les reels et autres vidéos courtes sont néfastes pour les jeunes cerveaux

Les vidéos courtes en ligne, autrefois simple distraction, sont devenues omniprésentes dans le quotidien de nombreux enfants. Ce qui occupait autrefois un moment de loisir influence désormais la façon dont les jeunes se détendent, communiquent et se forgent une opinion.

Katherine Easton

Katherine Easton

Le Dr Easton est une psychologue sociale de renommée nationale et internationale, rattachée à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Sheffield (Royaume-Uni), où elle dirige le master en psychologie et éducation. Ses recherches portent sur les liens entre innovation numérique et inégalités de santé. Elle examine de manière critique comment les technologies – applications, jeux, intelligence artificielle, Internet des objets, outils de traitement du langage et de la parole – peuvent favoriser la santé mentale et physique, et surtout, quand elles peuvent engendrer des effets néfastes involontaires.

