Fléau

Voilà pourquoi il est si difficile de résister aux limaces et ce que les scientifiques font pour tenter de protéger agriculteurs et maraîchers

Presque tous ceux qui possèdent un jardin savent à quel point les limaces peuvent être nuisibles. Elles comptent également parmi les ravageurs des cultures les plus destructeurs au Royaume-Uni. Des études montrent que les rendements de nombreuses cultures importantes, comme le blé, sont fortement réduits par leur alimentation.