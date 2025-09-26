Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Environnement
Fléau

Voilà pourquoi il est si difficile de résister aux limaces et ce que les scientifiques font pour tenter de protéger agriculteurs et maraîchers

Presque tous ceux qui possèdent un jardin savent à quel point les limaces peuvent être nuisibles. Elles comptent également parmi les ravageurs des cultures les plus destructeurs au Royaume-Uni. Des études montrent que les rendements de nombreuses cultures importantes, comme le blé, sont fortement réduits par leur alimentation.

avec Sergei PetrovskiietKeith WaltersetNatalia Petrovskaya
author imageSergei Petrovskii

Sergei Petrovskii est un mathématicien appliqué avec trente ans d'expérience en recherche en écologie mathématique et en modélisation écologique.

author imageKeith Walters

Keith Walters est l'auteur de plus de 160 livres, chapitres et articles scientifiques sur les insectes indigènes et les espèces d'importance de quarantaine.

author imageNatalia Petrovskaya

Natalia Petrovskaya est professeure associée et membre du groupe d'optimisation et d'analyse numérique de l'École de mathématiques.

