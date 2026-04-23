INEGALITES
23 avril 2026
Voilà comment le faible niveau des inégalités en France finit par se retourner contre… TOUS les Français
En aplanissant les écarts de revenus grâce à une redistribution massive, la France a créé un paradoxe : les diplômes ne paient plus. Les revenus des non-diplômés doublent après transferts sociaux, tandis que ceux des bac+3 baissent de 28 %, remettant en cause l’utilité même des études. Résultat : démotivation des plus qualifiés, fuite des talents vers l’étranger ou l’entrepreneuriat, et renoncement des moins favorisés à se former. Pendant ce temps, les inégalités se creusent malgré tout, portées par la globalisation et la tertiarisation. Un système qui protège aujourd’hui pourrait affaiblir demain l’ensemble de l’économie française.
16 min de lecture
MOTS-CLESInégalité , économie , Social , formation
THEMATIQUESEconomie
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.