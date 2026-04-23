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La France se classe au 12e rang des nations les plus avisées financièrement, avec des ménages qui épargnent en moyenne 12,80 % de leurs revenus sur l'année, ce qui la place au cinquième rang des pays les plus épargnants parmi ceux analysés.
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INEGALITES

23 avril 2026

Voilà comment le faible niveau des inégalités en France finit par se retourner contre… TOUS les Français

En aplanissant les écarts de revenus grâce à une redistribution massive, la France a créé un paradoxe : les diplômes ne paient plus. Les revenus des non-diplômés doublent après transferts sociaux, tandis que ceux des bac+3 baissent de 28 %, remettant en cause l’utilité même des études. Résultat : démotivation des plus qualifiés, fuite des talents vers l’étranger ou l’entrepreneuriat, et renoncement des moins favorisés à se former. Pendant ce temps, les inégalités se creusent malgré tout, portées par la globalisation et la tertiarisation. Un système qui protège aujourd’hui pourrait affaiblir demain l’ensemble de l’économie française.

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MOTS-CLES

Inégalité , économie , Social , formation

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 