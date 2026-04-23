INEGALITES

23 avril 2026

Voilà comment le faible niveau des inégalités en France finit par se retourner contre… TOUS les Français

En aplanissant les écarts de revenus grâce à une redistribution massive, la France a créé un paradoxe : les diplômes ne paient plus. Les revenus des non-diplômés doublent après transferts sociaux, tandis que ceux des bac+3 baissent de 28 %, remettant en cause l’utilité même des études. Résultat : démotivation des plus qualifiés, fuite des talents vers l’étranger ou l’entrepreneuriat, et renoncement des moins favorisés à se former. Pendant ce temps, les inégalités se creusent malgré tout, portées par la globalisation et la tertiarisation. Un système qui protège aujourd’hui pourrait affaiblir demain l’ensemble de l’économie française.