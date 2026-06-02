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Des supporters du PSG passent en scooter devant des policiers anti-émeute pour célébrer la victoire de leur équipe en finale de la Ligue des champions de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, jouée à Budapest.
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VIOLENCES APRES LA VICTOIRE DU PSG

2 juin 2026

LFI sème l’insurrection, la France récolte la tempête

LFI prépare-t-elle les esprits à l'insurrection ? En alimentant un écosystème médiatique radical et en ciblant la police, la meute autour de Jean-Luc Mélenchon transforme l'angoisse d'une partie de la jeunesse en colère politique. Au risque de légitimer la violence de rue et menace de faire basculer la démocratie française vers le refus du verdict des urnes ? Décryptage.

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MOTS-CLES

LFI , PSG , France Insoumise , Jean-Luc Mélenchon , radicalité , violence , insurrection , idéologie , leadership , forces de l'ordre

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

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