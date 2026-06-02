VIOLENCES APRES LA VICTOIRE DU PSG
2 juin 2026
LFI sème l’insurrection, la France récolte la tempête
LFI prépare-t-elle les esprits à l'insurrection ? En alimentant un écosystème médiatique radical et en ciblant la police, la meute autour de Jean-Luc Mélenchon transforme l'angoisse d'une partie de la jeunesse en colère politique. Au risque de légitimer la violence de rue et menace de faire basculer la démocratie française vers le refus du verdict des urnes ? Décryptage.
12 min de lecture
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien
Populaires
Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien