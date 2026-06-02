VIOLENCES APRES LA VICTOIRE DU PSG

2 juin 2026

LFI sème l’insurrection, la France récolte la tempête

LFI prépare-t-elle les esprits à l'insurrection ? En alimentant un écosystème médiatique radical et en ciblant la police, la meute autour de Jean-Luc Mélenchon transforme l'angoisse d'une partie de la jeunesse en colère politique. Au risque de légitimer la violence de rue et menace de faire basculer la démocratie française vers le refus du verdict des urnes ? Décryptage.