Voilà comment l’IA pourrait être une chance pour l’enseignement et comment les professeurs pourront (tout de même) résister à sa concurrence

Marcel Saucet est professeur associé et chercheur à l'Université de San Diego. Il est l’auteur de six livres sur l’innovation, les affaires et l’intelligence artificielle, dont l’un a remporté le prix du meilleur livre américain dans la publicité en 2015. Combinant ses recherches universitaires, présentées dans des publications telles que Harvard Case Study et Harvard Business Review, avec des conseils professionnels pour de nombreuses grandes entreprises, le Dr Saucet dirige maintenant la Nestor AI Doctoral School, l’une des principales doctorate schools privées de commerce en Europe, qui offre des DBA (Doctorate of Business Administation), liés à l’IA, aux cadres du monde entier.