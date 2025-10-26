Educationil y a 7 heures
Intelligence artificielle
Voilà comment l’IA pourrait être une chance pour l’enseignement et comment les professeurs pourront (tout de même) résister à sa concurrence
Alors que l’intelligence artificielle s’impose dans tous les domaines, l’école ne fait pas exception. Outil de démocratisation du savoir ou menace pour la liberté pédagogique ? L'IA promet une éducation plus accessible et personnalisée, mais oblige aussi les enseignants à redéfinir leur rôle. Virginie Martin, Eesa Bastaki et Marcel Saucet viennent de publier « IA et éducation Quand les robots donneront cours ! » aux éditions EMS.