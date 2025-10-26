Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
L'éducatrice Candy Xiong présente le robot Keeko dans une maternelle en Chine. © GREG BAKER / AFP
Voilà comment l’IA pourrait être une chance pour l’enseignement et comment les professeurs pourront (tout de même) résister à sa concurrence

Alors que l’intelligence artificielle s’impose dans tous les domaines, l’école ne fait pas exception. Outil de démocratisation du savoir ou menace pour la liberté pédagogique ? L'IA promet une éducation plus accessible et personnalisée, mais oblige aussi les enseignants à redéfinir leur rôle. Virginie Martin, Eesa Bastaki et Marcel Saucet viennent de publier « IA et éducation Quand les robots donneront cours ! » aux éditions EMS.

Marcel Saucet et Virginie Martin
author imageMarcel Saucet

Marcel Saucet est professeur associé et chercheur à l'Université de San Diego. Il est l’auteur de six livres sur l’innovation, les affaires et l’intelligence artificielle, dont l’un a remporté le prix du meilleur livre américain dans la publicité en 2015. Combinant ses recherches universitaires, présentées dans des publications telles que Harvard Case Study et Harvard Business Review, avec des conseils professionnels pour de nombreuses grandes entreprises, le Dr Saucet dirige maintenant la Nestor AI Doctoral School, l’une des principales doctorate schools privées de commerce en Europe, qui offre des DBA (Doctorate of Business Administation), liés à l’IA, aux cadres du monde entier.

author imageVirginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire. Co-fondatrice de Spirales Institut.

