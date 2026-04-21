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21 avril 2026

Voilà comment Donald Trump a révolutionné le monde/changé la trajectoire globale du 21e siècle en 6 semaines

Venezuela, Iran, Groenland, guerre commerciale, IA : en six semaines à peine, Donald Trump a enchaîné les coups de force à un rythme qui n'a pas de précédent depuis 1945. Rupture avec le multilatéralisme, usage brutal de la puissance militaire, stratégie d'encerclement de la Chine — tout s'accélère. Et pendant ce temps, l'Europe regarde, commente, et s'interroge sur sa place dans un monde qu'elle ne reconnaît plus.