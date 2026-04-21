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Le président Donald Trump s'adresse aux médias alors qu'il se prépare à quitter la Maison Blanche, le 11 avril 2026 à Washington, DC.
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MAGA

21 avril 2026

Voilà comment Donald Trump a révolutionné le monde/changé la trajectoire globale du 21e siècle en 6 semaines

Venezuela, Iran, Groenland, guerre commerciale, IA : en six semaines à peine, Donald Trump a enchaîné les coups de force à un rythme qui n'a pas de précédent depuis 1945. Rupture avec le multilatéralisme, usage brutal de la puissance militaire, stratégie d'encerclement de la Chine — tout s'accélère. Et pendant ce temps, l'Europe regarde, commente, et s'interroge sur sa place dans un monde qu'elle ne reconnaît plus.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Etats-Unis , maga , impéralisme , Venezuela , Iran , mandat , europe , confrontation , unilatéralisme

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.