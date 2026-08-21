MER MEDITERRANEE

Voici pourquoi le mythe du déluge méditerranéen s'effondre

Pendant des décennies, les géologues ont raconté l’histoire spectaculaire d’une Méditerranée presque asséchée, brutalement remplie par une gigantesque inondation venue de l’Atlantique. Mais de nouvelles données remettent en question ce scénario, du dessèchement complet de la mer à l’existence même du fameux « déluge zancléen ». La crise de salinité messinienne apparaît désormais comme un phénomène beaucoup plus complexe, marqué par des variations répétées du niveau des eaux.