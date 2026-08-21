MER MEDITERRANEE
21 août 2026
Voici pourquoi le mythe du déluge méditerranéen s'effondre
Pendant des décennies, les géologues ont raconté l’histoire spectaculaire d’une Méditerranée presque asséchée, brutalement remplie par une gigantesque inondation venue de l’Atlantique. Mais de nouvelles données remettent en question ce scénario, du dessèchement complet de la mer à l’existence même du fameux « déluge zancléen ». La crise de salinité messinienne apparaît désormais comme un phénomène beaucoup plus complexe, marqué par des variations répétées du niveau des eaux.
12 min de lecture
Dana Mackenzie est un mathématicien qui est devenu écrivain scientifique. Il aime découvrir les façons inattendues dont les mathématiques apparaissent dans la vie de tous les jours.
Populaires
Dana Mackenzie est un mathématicien qui est devenu écrivain scientifique. Il aime découvrir les façons inattendues dont les mathématiques apparaissent dans la vie de tous les jours.