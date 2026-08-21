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Le ciel au lever du soleil sur la mer Méditerranée, au large des côtes italiennes, le 3 janvier 2026.
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MER MEDITERRANEE

21 août 2026

Voici pourquoi le mythe du déluge méditerranéen s'effondre 

Pendant des décennies, les géologues ont raconté l’histoire spectaculaire d’une Méditerranée presque asséchée, brutalement remplie par une gigantesque inondation venue de l’Atlantique. Mais de nouvelles données remettent en question ce scénario, du dessèchement complet de la mer à l’existence même du fameux « déluge zancléen ». La crise de salinité messinienne apparaît désormais comme un phénomène beaucoup plus complexe, marqué par des variations répétées du niveau des eaux.

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science , océans , niveau de la mer , réchauffement climatique , mer méditerranée , océan Atlantique , déluge méditerranéen , Sécheresse , découverte , recherche

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Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Dana Mackenzie

Dana Mackenzie est un mathématicien qui est devenu écrivain scientifique. Il aime découvrir les façons inattendues dont les mathématiques apparaissent dans la vie de tous les jours.

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