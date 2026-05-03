ESPACE
3 mai 2026
Voici les meilleurs spots pour observer la prochaine éclipse de soleil
À l’approche de l’éclipse totale du 12 août 2026, visible dans le nord de l’Espagne, bien choisir son point d’observation est crucial. En s’appuyant sur la position du Soleil à des dates comparables et sur certains outils, il est possible d’anticiper les conditions réelles (horizon, visibilité, obstacles) afin de profiter au mieux de ce spectacle astronomique rare.
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A PROPOS DES AUTEURS
Francisco José Torcal Milla est professeur au département de physique appliquée à l'Université de Saragosse.
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A PROPOS DES AUTEURS
Francisco José Torcal Milla est professeur au département de physique appliquée à l'Université de Saragosse.