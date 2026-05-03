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Cette image diffusée le 7 avril 2026 par la NASA montre la Lune éclipsant totalement le soleil, vue depuis le vaisseau spatial Orion.
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ESPACE

3 mai 2026

Voici les meilleurs spots pour observer la prochaine éclipse de soleil

À l’approche de l’éclipse totale du 12 août 2026, visible dans le nord de l’Espagne, bien choisir son point d’observation est crucial. En s’appuyant sur la position du Soleil à des dates comparables et sur certains outils, il est possible d’anticiper les conditions réelles (horizon, visibilité, obstacles) afin de profiter au mieux de ce spectacle astronomique rare.

Photo of Francisco José Torcal Milla
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MOTS-CLES

éclipse , soleil , observations , lieux , carte , terre , télescope , astronomie , astronomes , lune , Mars , planète bleue , espace , galaxie , éclipse solaire

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Francisco José Torcal Milla

Francisco José Torcal Milla est professeur au département de physique appliquée à l'Université de Saragosse.