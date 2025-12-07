Protestation. (Image d'illustration)
© JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
MANIPULATIONS VISUELLES
7 décembre 2025
Visual thinking : la méthode de décodage des images qui peut vous permettre de détecter fausses informations et deep fakes
À l’heure où les images générées par IA deviennent indiscernables du réel, la confiance dans l’information s’effondre. Les stratégies de pensée visuelle offrent un outil simple pour retrouver un regard critique.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESpensée critique , désinformation , Intelligence Artificielle , réseaux sociaux , Images , visual thinking
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en anglais et en sociolinguistique, Université de Malmö
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en anglais et en sociolinguistique, Université de Malmö