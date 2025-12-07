MANIPULATIONS VISUELLES

7 décembre 2025

Visual thinking : la méthode de décodage des images qui peut vous permettre de détecter fausses informations et deep fakes

À l’heure où les images générées par IA deviennent indiscernables du réel, la confiance dans l’information s’effondre. Les stratégies de pensée visuelle offrent un outil simple pour retrouver un regard critique.