POINT DE VUE
19 mars 2026
Victoire du Maroc à la CAN 2025 : un peu tard pour sauver la crédibilité du football africain
La Coupe d’Afrique des Nations n’est jamais un simple tournoi. Elle est un moment de projection politique, un outil d’influence et un révélateur des équilibres du continent. Derrière les matchs se jouent des enjeux d’image, de souveraineté et de crédibilité. Organiser une CAN, la réussir, ou en contester le déroulement dépasse largement le cadre sportif : c’est affirmer une place dans le jeu africain et international. Plus que jamais, le sport est un enjeu de géopolitique.
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THEMATIQUESTribunes
Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue de géopolitique Conflits.
Il est auteur notamment de : La Révolte fiscale. L'impôt : histoire, théorie et avatars (Calmann-Lévy, 2019) et Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015)
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Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue de géopolitique Conflits.
Il est auteur notamment de : La Révolte fiscale. L'impôt : histoire, théorie et avatars (Calmann-Lévy, 2019) et Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015)