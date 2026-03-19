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Les supporters marocains acclament leur équipe avant la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football opposant le Nigeria au Maroc au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le 14 janvier 2026.
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POINT DE VUE

19 mars 2026

Victoire du Maroc à la CAN 2025 : un peu tard pour sauver la crédibilité du football africain

La Coupe d’Afrique des Nations n’est jamais un simple tournoi. Elle est un moment de projection politique, un outil d’influence et un révélateur des équilibres du continent. Derrière les matchs se jouent des enjeux d’image, de souveraineté et de crédibilité. Organiser une CAN, la réussir, ou en contester le déroulement dépasse largement le cadre sportif : c’est affirmer une place dans le jeu africain et international. Plus que jamais, le sport est un enjeu de géopolitique.

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MOTS-CLES

CAN 2025 , Maroc , Football , Coupe d'afrique des nations , Sénégal

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Baptiste Noé
Historien, spécialiste de l’histoire du christianisme

Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue de géopolitique Conflits. 

Il est auteur notamment de : La Révolte fiscale. L'impôt : histoire, théorie et avatars (Calmann-Lévy, 2019) et Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015)

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