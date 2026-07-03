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ATLANTI-CULTURE

3 juillet 2026

"VGE 1926-2020 : Le visionnaire" : Les racines du personnage et la philosophie de son action politique

De : Louis Giscard d’Estaing Eyrolles Préface d'Emmanuel Macron Parution le 21 mai 2026 334 pages 32 €

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MOTS-CLES

Eyrolles , VGE , Valéry Giscard d'Estaing

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Pierre Tirouflet pour Culture-Tops

Jean-Pierre Tirouflet est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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