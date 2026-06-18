Very big bang : le boom sonore produit par l’explosion de météorites équivaut à la libération de plusieurs centaines de tonnes de TNT

Titulaire d'une maîtrise en sciences de la Terre et de l'espace, Shawn Laatsch possède plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des planétariums. Il a dirigé des établissements à Hawaï, au Kentucky et au Maryland, et a supervisé la construction et l'installation de nombreux planétariums aux États-Unis et à l'étranger. Il est responsable de l'ensemble des opérations et de la gestion du Centre d'astronomie Versant Power.