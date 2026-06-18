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Cette photo à longue exposition montre un météore traversant le ciel nocturne au-dessus du monastère du village de Wigry, en Pologne, lors de la pluie d'étoiles filantes annuelle des Perséides, tôt le 12 août 2024.
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COLOSSAL

18 juin 2026

Very big bang : le boom sonore produit par l’explosion de météorites équivaut à la libération de plusieurs centaines de tonnes de TNT

En tant qu'êtres humains, nous vivons sur une planète qui traverse sans cesse un océan cosmique jonché de débris anciens datant de la formation du système solaire. La plupart du temps, notre monde glisse silencieusement dans l'espace, protégé par la fine atmosphère terrestre.

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MOTS-CLES

big bang , boom sonore , météorites , astronomie , NASA

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Shawn Laatsch

Titulaire d'une maîtrise en sciences de la Terre et de l'espace, Shawn Laatsch possède plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des planétariums. Il a dirigé des établissements à Hawaï, au Kentucky et au Maryland, et a supervisé la construction et l'installation de nombreux planétariums aux États-Unis et à l'étranger. Il est responsable de l'ensemble des opérations et de la gestion du Centre d'astronomie Versant Power.