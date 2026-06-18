COLOSSAL
18 juin 2026
Very big bang : le boom sonore produit par l’explosion de météorites équivaut à la libération de plusieurs centaines de tonnes de TNT
En tant qu'êtres humains, nous vivons sur une planète qui traverse sans cesse un océan cosmique jonché de débris anciens datant de la formation du système solaire. La plupart du temps, notre monde glisse silencieusement dans l'espace, protégé par la fine atmosphère terrestre.
5 min de lecture
MOTS-CLESbig bang , boom sonore , météorites , astronomie , NASA
THEMATIQUESScience
Titulaire d'une maîtrise en sciences de la Terre et de l'espace, Shawn Laatsch possède plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des planétariums. Il a dirigé des établissements à Hawaï, au Kentucky et au Maryland, et a supervisé la construction et l'installation de nombreux planétariums aux États-Unis et à l'étranger. Il est responsable de l'ensemble des opérations et de la gestion du Centre d'astronomie Versant Power.
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Titulaire d'une maîtrise en sciences de la Terre et de l'espace, Shawn Laatsch possède plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des planétariums. Il a dirigé des établissements à Hawaï, au Kentucky et au Maryland, et a supervisé la construction et l'installation de nombreux planétariums aux États-Unis et à l'étranger. Il est responsable de l'ensemble des opérations et de la gestion du Centre d'astronomie Versant Power.