Vers un impôt minimum mondial : grand coup politique, trompe-l'œil économique ?

En tout état de cause, l'objectif recherché est de couper l'herbe sous le pied aux paradis fiscaux.

Ce n'est pas une idée nouvelle. On essaye depuis 15 ans en Europe de mettre en place l'ACCIS (assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés). C'est l'idée d'une base taxable commune qui soit consolidée à travers toute l'Europe pour les grandes entreprises. C'est un mode de calcul harmonisé de la base imposable à travers toute l'Europe. Cela reste un projet...

Auparavant, le livre vert pour une convergence franco-allemande avait été publié à ce sujet. C'était un projet plus modeste puisqu'il ne concernait que deux pays européens. Ce projet n'a pas abouti.

Janet Yellen a posé sur la table un nouveau projet qui s'apparente un peu à ce qui était déjà dans les tuyaux en Europe. Je crains que ça ne reste à l'état d'annonce.

Jean-Michel Rocchi : Sa position n’est guère surprenante à plusieurs égards. Tout d’abord, Janet Yellen sur l’échiquier politique américain est plutôt à gauche, en tant qu’économiste lorsqu’elle était en poste à la FED elle était classée dans le camp des « colombes » c’est-à-dire ceux qui étaient plutôt sensibles à la croissance (pour faire simple les keynésiens et assimilés) par rapport à ceux plutôt focalisés sur l’inflation (d’inspiration plutôt monétariste).

C’est sous les présidences démocrates que les tentatives pour lutter contre les paradis fiscaux sont apparues à plusieurs reprises ainsi sans prétendre à l’exhaustivité nous pouvons notamment citer le célèbre rapport Morgenthau du 21 mai 1937 : « Mon Cher Président [F.D. Roosevelt] « Année après année, l’enquête des rentrées de l’impôt sur le revenu révèle le combat toujours plus acharné des individus fortunés et des entreprises pour ne pas payer leur juste part des dépenses de leur gouvernement. […] Pour illustrer ce que j’avance, je vais donner la liste de quelques-uns des procédés […] 2. Les holdings personnelles à l’étranger organisées aux Bahamas, à Panama et à Terre-Neuve où les impôts sont faibles et les lois sur les sociétés peu contraignantes. 3. Les compagnies d’assurances aux Bahamas… » Tout aussi incontournable, apparaît le rapport Gordon mort-né datant de 1981. Il représentait une triple avancée. Premièrement, proposer des critères de caractérisation des paradis fiscaux au nombre de 7 : secret, faible fiscalité, importance relative du secteur bancaire, existence de moyens de communication modernes, absence de contrôle des changes, prosélytisme et agressivité fiscale, situations spéciales-traités fiscaux. Deuxièmement, il déclarait « Les Etats-Unis ne peuvent pas maîtriser seuls la problématique des paradis fiscaux … Par conséquent, une approche multilatérale est nécessaire. » Troisièmement, le choix d’un angle d’attaque potentiellement très efficace en imposant aux banques opérant dans pays à règlementation classique (onshore) de n’avoir aucune relation avec des banques situées dans des paradis fiscaux (offshore) y compris de manière électronique. Demandé sous l’administration Carter, le rapport est finalement remis en janvier 1981, les 21 janvier de la même année débute la présidence Reagan, le rapport restera au fond d’un tiroir du bureau ovale.

Dans la chanson de geste démocrate contre les paradis fiscaux, les tentatives marquantes de réformes émergent approximativement tous les 40 ans, il s’agit donc de la 3e. La proposition de Janet Yellen de 2021, en s’appuyant sur les pays du G20 est d’essayer d’imposer une taxation mondiale « plancher » de 15% en matière d’impôt sur les sociétés en ciblant les multinationales.

Cette proposition soutenue par le FMI, va naturellement plaire aux détracteurs viscéraux des paradis fiscaux tels certains auteurs de pamphlets tel l’américain Gabriel Zucman auteur en 2013 de La richesse cachée des nations : enquête sur les paradis fiscaux dans lequel il propose de nombreuses mesures contraignantes prises par les grands Etats à l’encontre des paradis fiscaux. Dans la même veine, on peut citer en France l’ouvrage de Jean-François Gayraud L’art de la guerre financière paru en 2016 qui propose une typologie manquant pour le moins de nuance entre ce qu’il appelle les « Etats piratés » (les Grands Etats) et les « Etats pirates » (les paradis fiscaux). La proposition Yellen au-delà des grands Etats trouve également un écho favorable auprès d’ONG et (ou) d’organisations activistes depuis longtemps en croisade contre les paradis fiscaux qu’il s’agisse de l’américaine Tax Justice Network (TJN) ou en France de la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires.

À Lire Aussi

Joe Biden va faire valser les milliards pour amadouer les Américains qui n’ont pas voté pour lui tandis que Donald Trump va, lui, compter ceux qui lui restent

La position de l’administration américaine du Trésor, est très opportuniste, elle ajoute viser au cours des discussions en cours au sein de l’OCDE un « objectif ambitieux » et envisage même « d’augmenter ce taux » de 15%. Pour la première fois les Etats-Unis ont proposé un taux au sein de cette organisation internationale, jusqu’alors avaient été évoqués les seuils de 12,5% soit le taux d’impôt en Irlande et les 21% défendus conjointement par la France, l’Allemagne et le Parlement européen. De manière non surprenante, le gouvernement irlandais est déjà vent debout contre la proposition américaine. Le calendrier de l’OCDE est cependant clair et vise un accord d’ici la fin de l’année. Idéalement après que soit trouvé un accord de principe global lors du sommet du G20 Finances des 9 et 10 juillet, prélude à une réunion plénière finale de l’OCDE en fin d’année. La négociation au sein de l’OCDE vise également à trouver une solution aux géants du numérique qui ne paient au plan local que des faibles impôts sans lien économique avec le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés.

Les Etats-Unis veulent se protéger par avance du risque de déperdition de l’assiette fiscale de l’impôt sur les sociétés à la suite de la réforme qu’ils envisagent pour financer leur grand plan de relance de leur économie. Alors que sous la présidence Trump l’impôt sur les sociétés était passé de 35% à 21%, l’actuelle présidence Biden envisage à son tour de faire passer ce même taux de 21% à 28%. Si les autres pays remontent également leurs taux cela réduira l’intérêt de recourir à l’évasion fiscale, à la fraude fiscale ou d’essayer de recourir au « mécanisme d’inversion fiscale ». L’« inversion fiscale », rendue plus difficile sous l’administration Obama, consiste à acheter une société à l’étranger (ou de réaliser un montage équivalent) dans un pays à fiscalité moindre qu’aux Etats-Unis pour y transférer son siège social.