Vers un boom des salariés qui n’accepteraient plus que des postes en télétravail ?

Si l'on en croit cependant certaines études récentes et à titre d'exemple, seuls 15% des places de travail ouvertes dans les organisations suisses seraient à nouveau régulièrement occupées. Et environ 20 et 25% en France ou en Allemagne. Contre environ 75% avant la crise sanitaire !

Il semble bien que nous avons assez longuement goûté aux nombreuses et nouvelles joies du télétravail : la collaboration asynchrone efficace, les séances virtuelles raccourcies, l'absence de perte de temps et d'énergie dans les transports aux heures de pointe, le management à la confiance - obligée - et la disparition des intrusions intempestives, le confort psychique et physique du "private space" (par opposition avec l'extrême inconfort des "open-space" ou "bureaux paysagés")... Savez-vous que depuis 2 décennies, l'OMS a établi qu'un salarié a besoin de 8m2 pour se sentir bien ? Et ainsi préserver sa santé psychique ? Les modes managériales ineptes - mais favorisant les contrôles permanents - semblaient encore l'emporter jusqu'à l'apparition du méchant virus et de ses conséquences organisationnelles...

Dernier avantage du private office : la réconciliation des travaux domestiques avec le travail salarié. Je peux désormais lancer ma machine à laver juste avant une conf-call et étendre mon linge après celle-ci, sans que cela nuise aucunement à ma productivité. Cette nouvelle organisation permet une vie plus sereine, plus intégrée, plus homogène, sans cloisons arbitraires ni fallacieuses, loin de ce sentiment d'urgence qu'imposaient naguère encore des pratiques contraignantes et dangereuses, d'un âge très heureusement révolu.