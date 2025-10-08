Scienceil y a 4 heures
Conditions météorologiques
Vents et tempêtes solaires… Trois astrophysiciens expliquent comment les particules émanant du soleil interragissent avec la Terre
Chaque jour sur Terre, vous êtes confronté à la météo. Vous sentez le vent souffler et voyez les nuages se déplacer dans le ciel. Il arrive parfois que des tempêtes se produisent, avec un vent très fort, de la pluie, du tonnerre et des éclairs. Mais il existe aussi des conditions météorologiques dans l'espace. Tout commence avec le Soleil.