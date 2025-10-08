Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Scienceil y a 4 heures
Une vue de la surface du Soleil et d'une éruption solaire le 15 août 2016 à travers un filtre H-Alpha.
Une vue de la surface du Soleil et d'une éruption solaire le 15 août 2016 à travers un filtre H-Alpha. © SEBASTIAN VOLTMER / NOVAPIX / LEEMAGE / AFP
Conditions météorologiques

Vents et tempêtes solaires… Trois astrophysiciens expliquent comment les particules émanant du soleil interragissent avec la Terre

Chaque jour sur Terre, vous êtes confronté à la météo. Vous sentez le vent souffler et voyez les nuages ​​se déplacer dans le ciel. Il arrive parfois que des tempêtes se produisent, avec un vent très fort, de la pluie, du tonnerre et des éclairs. Mais il existe aussi des conditions météorologiques dans l'espace. Tout commence avec le Soleil.

avec Yeimy RiveraetRosa Tatiana Niembro HernándezetSamuel Badman
author imageYeimy Rivera

Yeimy Rivera a obtenu son doctorat à l'université du Michigan. Ses recherches portent sur l'étude et la modélisation des signatures d'ions lourds et d'autres plasmas dans le vent solaire afin d'étudier son origine, sa formation et son évolution depuis le Soleil en intégrant des observations à distance et in situ.

author imageRosa Tatiana Niembro Hernández

Originaire du Mexique, Rosa Tatiana Niembro Hernández a étudié la physique, obtenu un master et un doctorat en sciences spatiales à l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM). Depuis 2008, elle étudie l'atmosphère solaire. Elle a commencé à étudier le problème du réchauffement coronal et s'est passionnée pour les éjections de masse coronale, les tempêtes solaires et la météorologie spatiale, grâce à des observations multi-engins spatiaux et multi-instruments.

author imageSamuel Badman

Samuel Badman étudie la structure globale de l'atmosphère étendue du Soleil en combinant des modèles numériques, des observations à distance de la structure solaire et des mesures in situ du vent solaire. Il s'intéresse tout particulièrement à l'utilisation des nouvelles mesures de l'héliosphère interne réalisées par des engins spatiaux tels que Parker Solar Probe. Il est membre de l'équipe chargée de l'instrument « Solar Wind Electrons Alphas and Protons », qui a été partiellement construit au SAO.

