Vents et tempêtes solaires… Trois astrophysiciens expliquent comment les particules émanant du soleil interragissent avec la Terre

Samuel Badman étudie la structure globale de l'atmosphère étendue du Soleil en combinant des modèles numériques, des observations à distance de la structure solaire et des mesures in situ du vent solaire. Il s'intéresse tout particulièrement à l'utilisation des nouvelles mesures de l'héliosphère interne réalisées par des engins spatiaux tels que Parker Solar Probe. Il est membre de l'équipe chargée de l'instrument « Solar Wind Electrons Alphas and Protons », qui a été partiellement construit au SAO.