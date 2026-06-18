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Des destinations comme l’Irlande, l’Islande, la Suède et la Norvège font partie des plus prisées pour fuir la canicule et les fortes chaleurs.
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COOLCATION

18 juin 2026

Vague de chaleur : vers un boom des vacances « nordiques »

Face à la multiplication des canicules, le thermomètre redéfinit la carte du tourisme européen. Fuir la chaleur étouffante du Sud pour la fraîcheur des paysages polaires : c'est la tendance de la coolcation. Sylvain Morel, expert pour Génération Voyage, décrypte ce boom des réservations vers le Nord et les défis de ce nouveau tourisme vert et premium.

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MOTS-CLES

Coolcation , vacances , pays nordiques , canicule , chaleur , tourisme

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Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Sylvain Morel

Sylvain Morel est directeur général de GC Tech, éditeur de Generationvoyage.fr, COO chez Exod.com et cofondateur de Sportihome.