COOLCATION

18 juin 2026

Vague de chaleur : vers un boom des vacances « nordiques »

Face à la multiplication des canicules, le thermomètre redéfinit la carte du tourisme européen. Fuir la chaleur étouffante du Sud pour la fraîcheur des paysages polaires : c'est la tendance de la coolcation. Sylvain Morel, expert pour Génération Voyage, décrypte ce boom des réservations vers le Nord et les défis de ce nouveau tourisme vert et premium.