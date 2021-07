Vaccination : et les meilleurs moyens de convaincre les réticents à se faire vacciner… ne sont pas ceux que nous envisageons

Une membre du personnel soignant vaccine un patient contre la Covid-19.

Atlantico : En France, le débat actuel porte sur la vaccination obligatoire et le déremboursement des tests face à ceux qui ne veulent pas recevoir une dose. La vaccination obligatoire est-elle une mesure efficace pour assurer une protection suffisante de la population contre la propagation de la pandémie ? Une telle méthode pourrait-elle être contre-productive ?

Joan Costa-Font : La vaccination obligatoire peut augmenter le taux de vaccination, mais à un coût administratif important, et pourrait alimenter les théories du complot, nuire à la démocratie et aux processus de responsabilisation. Ce n'est pas très cohérent avec les valeurs libérales, surtout quand le vote obligatoire n'est pas en place dans un pays comme la France, ou le don de sang ou d'organes obligatoire. Le conditionnement est un peu moins problématique, mais il peut être discriminatoire s'il ne concerne pas des activités non essentielles comme les voyages internationaux. Je m'opposerais à son utilisation dans les décisions de remboursement, car cela peut dissuader les gens d'entreprendre des contrôles essentiels, et finit par coûter plus cher au système de santé et au bien-être des individus. Il existe de meilleures façons d'encourager l'hésitation à se faire vacciner.

La valeur sociale du vaccin est-elle suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics ? La volonté de payer pour la couverture vaccinale dépend-elle de son efficacité et de ses caractéristiques ?

La valeur sociale comprend les effets qui vont au-delà de l'effet sur la santé immédiate des individus. La valeur sociale du vaccin est plusieurs fois supérieure à sa valeur privée. L'efficacité est supérieure à 90 %, donc ce n'est pas un problème majeur. Cela dit, comme pour les vaccins contre la grippe, les gens devront continuer à se faire vacciner, et cela signifie que nous devons rappeler aux gens la valeur sociale de se faire vacciner régulièrement, tout comme il est important de voter, de payer ses impôts, de signaler les crimes, etc. Je vois un rôle important pour le gouvernement et la société civile, les médias et le gouvernement pour aider à construire le bon récit de l'importance pour l'être humain de se faire vacciner à l'échelle mondiale, et spécifiquement en France qui est l'un des pays les plus hésitants en matière de vaccins en Europe.

Quelles sont les incitations les plus efficaces à la vaccination ?

Il y a différentes façons de le faire, je dirais que nous devrions jouer sur le devoir moral, le sentiment de honte de refuser un vaccin, et l'estime qui devrait venir du fait de savoir que l'on remplit le devoir de protéger tous les autres. De même, le programme "nudge" offre quelques pistes pour modifier l'architecture des choix afin que les gens se vaccinent naturellement, ce qui implique de simplifier les processus de vaccination et d'en faire une décision par défaut et attendue.

Afin de convaincre les gens des avantages de la vaccination et de contrer les "fake news", les États doivent-ils aller au-delà des incitations traditionnelles ?

Sans aucun doute, aux États-Unis, ils ont testé de nombreuses incitations différentes, dont certaines peuvent prêter à sourire, comme des bières gratuites ou de la marijuana, mais je pense que nous devons reconnaître que les gens sont sensibles aux routines et aux environnements de choix, les routines sont importantes et influencent les habitudes. Donc, si nous voulons que les gens se fassent vacciner régulièrement, les incitations comportementales deviendront plus importantes et nous devons comprendre comment les gens prennent des décisions et apprennent, et il est clair que nous ne pouvons pas supposer que les gens peuvent simplement apprendre n'importe quelle forme d'information fournie par le gouvernement ou différentes sources. Il faut du temps pour que l'éducation produise ses effets, d'où l'importance du "nudge agenda", qui sera au cœur d'une conception efficace des incitations.

Les problèmes liés à la vaccination sont-ils un moyen d'évaluer la confiance des citoyens envers leur État ?

Il existe de nombreuses recherches sur ce sujet. Une explication potentielle de l'hésitation à se faire vacciner est la méfiance envers le gouvernement, le système de santé, l'industrie pharmaceutique, une autre est que le système de santé de certains pays n'a pas prêté attention à certains sous-groupes. Cependant, dans toute société, certains individus expriment leur protestation à l'égard de l'état de la politique et de la société de différentes manières. L'hésitation à se faire vacciner n'est qu'une occasion d'exprimer plus largement son opposition.

