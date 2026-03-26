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La capitale qatarie, Doha, le 15 octobre 2022.
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INGERENCES

26 mars 2026

Des universités occidentales sous tutelle du Qatar ? De nouvelles révélations jettent une lumière crue sur les contreparties politiques exigées par Doha contre ses millions

Aux États-Unis, des courriels publiés par la commission de l'éducation de la Chambre des représentants montrent que le Qatar a fait pression sur les universités américaines ayant des campus satellites à Doha pour qu'elles coordonnent leurs messages avec le régime dans les jours qui ont suivi l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

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MOTS-CLES

universités occidentales , tutelle , Qatar , ingérences , Etats-Unis , 7 octobre , islam politique , islamophobie

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Simone Rodan-Benzaquen

Simone Rodan-Benzaquen est Directrice Générale d'AJC Europe.

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Lina Murr Nehmé

Historienne et islamologue, Lina Murr Nehmé est professeur à l’Université libanaise.

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