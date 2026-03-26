INGERENCES

26 mars 2026

Des universités occidentales sous tutelle du Qatar ? De nouvelles révélations jettent une lumière crue sur les contreparties politiques exigées par Doha contre ses millions

Aux États-Unis, des courriels publiés par la commission de l'éducation de la Chambre des représentants montrent que le Qatar a fait pression sur les universités américaines ayant des campus satellites à Doha pour qu'elles coordonnent leurs messages avec le régime dans les jours qui ont suivi l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.