Best-Of du 18 au 24 octobre

Scienceil y a 6 heures
Des étudiants en sciences assistent à une réunion lors de leur premier jour de cours, à l'université de la ville de Caen.
"Sexe, Science & Censure"

Universités : l’idéologie du genre en guerre contre la science

Les universités sont le théâtre d’une "guerre idéologique" contre la science. Leonardo Orlando et Peggy Sastre publient "Sexe, Science & Censure – Les vérités taboues de la guerre du genre" (Éditions de l’Observatoire). Dans cet essai, ils dénoncent la mise au ban des approches biologiques et évolutionnaires sur les différences entre hommes et femmes, jugées désormais "politiquement incorrectes".

avec Leonardo Orlando
author imageLeonardo Orlando

Leonardo Orlando est philosophe, docteur en sciences politiques et relations internationales. Il a publié, avec Peggy Sastre, "Sexe, Science & Censure Les vérités taboues de la guerre du genre" aux éditions de L'Observatoire.

