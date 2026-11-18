Après plusieurs échanges avec des collègues ces derniers jours, à partager nos inquiétudes, nos frustrations et parfois notre incompréhension face à ce qui se passe dans nos universités, j’ai eu envie de mettre quelques réflexions par écrit.

Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises sur X, et la tribune que j’ai cosignée dans Le Nouvel Obs témoignait de ces mêmes préoccupations. Mais aujourd’hui, j’ai surtout le sentiment que, loin de s’améliorer, la situation continue de se dégrader.

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