POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L’idée est de bâtir un bouclier européen contre l’afflux de produits chinois.
See image caption
See copyright

ATLANTICO BUSINESS

5 mars 2026

L’Union européenne lance la première étape du plan Draghi pour résister aux offensives chinoises

L’Union européenne se met en mode combat face à la Chine et aux États-Unis de Donald Trump. La France est aux premières loges : le plan Draghi est désormais clairement assumé comme un instrument de défense économique.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Union Européenne , Chine , Mario Draghi , Etats-Unis , souveraineté européenne , tarifs douaniers , Industrie européenne

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
2Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage
3Guerre au Moyen-Orient : cette flambée des prix de l’énergie que la France va subir alors qu’elle aurait parfaitement pu être maîtrisée
4Vers un séisme à Nantes ? Le PS desserre le piège mortel tendu par Jean-Luc Mélenchon
5Christine Lagarde reconnaît candidement que l'Europe a de gros problèmes économiques
6Frappes en Iran : six leçons géopolitiques majeures que sont incapables de voir ceux que leurs allergies à Trump et Israël aveuglent
7Ce que révèlent ces maux de la Justice dans les dernières condamnations du procès Paty