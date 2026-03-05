ATLANTICO BUSINESS
5 mars 2026
L’Union européenne lance la première étape du plan Draghi pour résister aux offensives chinoises
L’Union européenne se met en mode combat face à la Chine et aux États-Unis de Donald Trump. La France est aux premières loges : le plan Draghi est désormais clairement assumé comme un instrument de défense économique.
